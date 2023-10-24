Ключи активации Windows 10
Выберите подходящий вариант
Windows 10 Pro
Ключ активации операционной системы Windows 10 Профессиональная для 1 ПК
1 050 ₽
Windows 10 Pro 2 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Профессиональная для 2 ПК
1 750 ₽
Windows 10 Pro 3 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Профессиональная для 3 ПК
2 150 ₽
Windows 10 Pro 5 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Профессиональная для 5 ПК
2 990 ₽
Windows 10 Home (Домашняя)
Ключ активации операционной системы Windows 10 Домашняя для 1 ПК
990 ₽
Windows 10 Home (Домашняя) 2 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Домашняя для 2 ПК
1 590 ₽
Windows 10 Home (Домашняя) 3 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Домашняя для 3 ПК
1 850 ₽
Windows 10 Home (Домашняя) 5 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Домашняя для 5 ПК
2 490 ₽
Windows 10 Education (Для образовательных учреждений)
Ключ активации операционной системы Windows 10 для образовательных учреждений для 1 ПК
990 ₽
Windows 10 Pro for WorkStations (Для рабочих станций)
Ключ активации операционной системы Windows 10 Pro для рабочих станций для 1 ПК
1 150 ₽
Windows 10 Enterprise (Корпоративная)
Ключ активации операционной системы Windows 10 Корпоративная для 1 ПК
950 ₽
Windows 10 Enterprise (Корпоративная) 3 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Корпоративная для 3 ПК
1 890 ₽
Windows 10 Enterprise LTSC
Ключ активации операционной системы Windows 10 Корпоративная 2021 с долгосрочным обслуживанием для 1 ПК
1 190 ₽
Windows 10 Enterprise LTSC 3 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Корпоративная 2021 с долгосрочным обслуживанием для 3 ПК
2 350 ₽
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
Ключ активации операционной системы Windows 10 Корпоративная 2019 с долгосрочным обслуживанием для 1 ПК
1 050 ₽
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 3 ПК
Ключ активации операционной системы Windows 10 Корпоративная 2019 с долгосрочным обслуживанием для 3 ПК
2 090 ₽
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Ключ активации операционной системы Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием для 1 ПК
850 ₽
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Ключ активации операционной системы Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием для 1 ПК
750 ₽
Windows 10 Pro N
Ключ активации англоязычной операционной системы Windows 10 Pro N для 1 ПК
690 ₽
Почему мы?
В магазине предоставлен наиболее широкий ассортимент товара
Вы затрачиваете минимум времени и усилий на поиск и покупку ключа
Купленный ключ вы получаете мгновенно, без всяких ожиданий
Множество способов оплаты. Теперь еще доступнее
Наши цены позволяют вам сэкономить значительную часть ваших средств
Автоматические скидки постоянным покупателям
Абсолютно на все товары предоставляется гарантия
У нас быстрая, вежливая и грамотная техподдержка
Отзывы покупателейВсе отзывы
Спасибо большое, все по честному. Не первый раз уже покупаю ключи Windows, а самое главное, что все быстро приходит на почту. Поддержка работает отлично, спросил , сразу ответили. Посоветовал другу, тоже купил ключ и очень доволен👍🏻 Спасибо большое🙏🏻
Я оплатил через Узбекскую карт. Система работает как Швейцарский часы. Все работало получил электронный ключ в виде маил. Активировал мой ПК и все четко и классно!
Спасибо за быструю работу. Всё очень удобно, без заморочек.После оплаты в течении секунды постул ключ. Ещё раз спасибо!
Ключ активировал. Все отлично. Покупаю в данном магазине со времён висты. Ни разу не подводили. Рекомендую!