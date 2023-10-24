Ключи активации Windows 10

Oplata.info 9 ноября 2023 г. 6:16 Ключ активации Windows Server 2019 Datacenter х64 1ПК Всё как всегда отлично и соответствует описанию. Спасибо!

Oplata.info 8 ноября 2023 г. 23:26 Ключ активации Windows 11 Pro 1ПК Спасибо большое, все по честному. Не первый раз уже покупаю ключи Windows, а самое главное, что все быстро приходит на почту. Поддержка работает отлично, спросил , сразу ответили. Посоветовал другу, тоже купил ключ и очень доволен👍🏻 Спасибо большое🙏🏻

Oplata.info 8 ноября 2023 г. 16:38 Kaspersky Premium ПОДПИСКА 1 ГОД - 1 УСТРОЙСТВО Быстро. Качественно. Надежно. Молодцы! Спасибо.

Oplata.info 8 ноября 2023 г. 12:49 Ключ активации Windows 11 Pro 1ПК Все работает!

Oplata.info 8 ноября 2023 г. 7:53 Лицензионный ключ AIDA64 Extreme (1 устройство) Всё очень качественно и быстро, ключ пришёл сразу после оплаты!

Oplata.info 6 ноября 2023 г. 16:18 Ключ активации Windows 10 Pro 1ПК Дёшево, качественно и быстро.

Oplata.info 6 ноября 2023 г. 12:48 Ключ активации Windows 11 Pro 1ПК Я оплатил через Узбекскую карт. Система работает как Швейцарский часы. Все работало получил электронный ключ в виде маил. Активировал мой ПК и все четко и классно!

Oplata.info 5 ноября 2023 г. 15:48 Kaspersky Internet Security 1 ГОД - 1 УСТР (VPN ИНДИЯ) Спасибо за быструю работу. Всё очень удобно, без заморочек.После оплаты в течении секунды постул ключ. Ещё раз спасибо!

Oplata.info 4 ноября 2023 г. 16:35 Ключ активации Microsoft Office 2019 ProPlus 2ПК Все на рас два, очень доволен всем что покупал.

Oplata.info 4 ноября 2023 г. 0:01 Лицензионный ключ VMware Workstation 17 Pro (1 устр) Всё приобретенное работает, нет никаких проблем.

Oplata.info 3 ноября 2023 г. 20:04 Ключ активации Windows 10 Pro 3ПК Ключ пришел моментально, меньше чем через 5 минут после оплаты. Активация прошла без проблем.

Oplata.info 2 ноября 2023 г. 7:42 Ключ активации Windows 10 Home (Домашняя) 1ПК Спасибо! Работает!

Oplata.info 31 октября 2023 г. 23:07 iObit Driver Booster PRO 1 ГОД - 1 УСТРОЙСТВО Спасибо,все работает,мгновенно,всегда беру в этом магазине!

Oplata.info 31 октября 2023 г. 7:10 Dr.Web Security Space для Android 1 ГОД - 1 УСТРОЙСТВО Рекомендую! После покупки все подключилось и работает! Спасибо!

Oplata.info 30 октября 2023 г. 19:31 Kaspersky Premium ПОДПИСКА 2 ГОДА - 1 УСТРОЙСТВО Установил,все работает,как описывал продавец.Продавца рекомендую-можно доверять

Oplata.info 28 октября 2023 г. 20:11 Ключ активации Windows 11 Enterprise (Корпоратив) 1ПК Thanks!

Oplata.info 25 октября 2023 г. 23:35 Ключ активации Windows 11 Pro 1ПК Все отлично, спасибо.

Oplata.info 25 октября 2023 г. 11:02 Ключ активации Windows 11 Pro 3ПК Ключ активировал. Все отлично. Покупаю в данном магазине со времён висты. Ни разу не подводили. Рекомендую!

Oplata.info 25 октября 2023 г. 10:42 360 Total Security 3 ГОДА - 3 УСТРОЙСТВА Купил. Вроде всё работает. Посмотрим, как будет в течение 3 летнего срока данной лицензии.